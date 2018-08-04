قال أسامة هيكل رئيس مدينة الانتاج الإعلامي والنائب البرلماني، إن عدم وجود معارضة قوية ومؤثرة داخل مجلس النواب هو بحكم "طبيعة المرحلة"، مضيفًا "حدثت ثورة ضخمة جدا قامت على حكم الإخوان، والدستور الحالي والبرلمان الذي تشكل يقومان بشرعية هذه الثورة، وبالتالي هذا البرلمان معبر عن ثورة 30 يونيو بشكل عام، والمعارضة الموجودة داخل البرمان كثيرًا ما تؤيد الدولة في قرارتها".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن قانون البناء الكنائس وافق عليه المجلس بالإجماع، لأنه تأخر أكثر مكن 100 عام، متابعًا أن البعض ينتقد البرلمان ويقولون أن البرلمان ينتج قوانين كثيرة.

وأوضح أنه هناك نوعين من القوانين، أولها قانون يأت من الحكومة ويحال للجنة المختصة به، ومن حق اللجنة المختصة تغيير المواد به، وتعمل عليه بعد مناقشته وطرحه على الجلسة العامة.

واستكمل "هيكل"، أن هناك قوانين تقترح من مجلس النواب، وفي هذه الحالة يقدم عن طريق لجنة الاقتراحات والشكاوى أو يقدم بموافقة عشر نواب المجلس، ويدخل على اللجنة المختصوة ويناقش.

وأوضح "هيكل"، أن اللجان المختصة هي المطبخ الحقيقي للقوانين، والمناقشة التي تتم في الجلسة العامة هي المناقشة الأخيرة، شارحا أن القوانين لابد أن تخرج بمقترحات النواب، مشددًا على أن التصويت والأغلبية هي من تحسم الأمور في مجلس النواب سواء في اللجان النوعية أو الجلسات العامة.