سجل سجلات زوار قلعة قايتباي في الإسكندرية، أحد أهم المزارات السياحية والأثرية بالمدينة الساحلية ارتفاع ملحوظ في عدد الوفود الأجنبية وذلك قبل نهاية العام الحالي، حيث بلغ العدد 31 الف زائر خلال 7 أشهر فقط من العام مما يشير إلى زيادة وعودة السياحة الأجنبية مقارنة بالأعوام السابقة التي شهدت انخفاض ملحوظ وعزوف.

وقال محمد متولي مدير عام آثار إسكندرية والساحل الشمالي، إنه في عام 2016 وصل أعداد الزوار المصريين 458 ألف زائر والأجنبي 28 ألف زائر، وسجل عام 2017 أعداد المصريين 548 ألف زائر والأجنبي 50 ألف زائر، مشيرًا إلى أن النصف الأول فقط من العام الحالي وصل عدد الزائرين أعداد المصريين 191 ألف زائر والأجنبي 31 ألف زائر.

وأضاف "متولي" أن الإيرادات بلغت بعام 2016 داخل القلعة 4 مليون و300 ألف، وفي عام 2017 بلغت 5 مليون و800 ألف وفي النصف الأول من العام الحالي بلغت 2 مليون و800 ألف، مؤكدا على زيادة معدلات السياحة خاصة منطقة قلعة قايتباي الأثرية، لافتا إلى أن الزيارات لا زالت مستمرة وكثير من الوفود الأجنبية تفضل فصول الشتاء عن الصيف في زيارة القلعة ومشاهدة جمال الأثر الإسلامي المتميز والمختلف الذي يقع بجوار البحر.

وأوضح أن القلعة تعد من أهم المعالم السياحية والأثرية في المدينة، مشيرًا إلى أن كثير من الوفود الأجنبية تحرص على زيارة القلعة ومشاهدة الحصون والآثار التي بداخلها والتعرف على عظمة وتاريخ القلعة القديم، منوها أنها أهم مقصد سياحي في الإسكندرية.