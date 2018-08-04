أمرت نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، لبيان ملابسات إصابة 7 مواطنين، في مشاجرة بين عائلتي "موسى" و"خاطر"، بقرية سرسنا، بسبب لهو الأطفال.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة وإصابة عدد من المواطنين بقرية سرسنا.

وأفاد البيان الأمني، أن مشاجرة وقعت بين أفراد عائلة "موسى"، وهم: "محمود.م.ع" 35 سنة، فلاح، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"عمرو.م.م" 22 سنة، فلاح، مصاب بكدمات بالرأس، و"أشرف.ف.م" 40 سنة، فلاح، وشقيقه "أحمد" 38 سنة، سائق (طرف أول).

وذكر البيان الأمني، أن الطرف الثاني في المشاجرة، من أفراد عائلة "خاطر"، وهم: "محمد.ع" 59 سنة، مدرس، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وابن عمه "ا.ع" 53 سنة، فلاح، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وابن عمهما "دسوقي.ع" 62 سنة، فلاح، مصاب بكدمة بالذراع الأيسر، وشقيقه "حسين.ع" 49 سنة، مقاول، مصاب بجرح بالرأس، وشقيق الثالث والرابع "حمدي.ع" 49سنة، مقاول، مصاب بجرح بالرأس، وذلك بسبب لهو الأطفال.

وأضاف البيان الأمني، أنه جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات لنفس السبب، ونقل المصابين لمستشفى طامية المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابساتها وظروفها.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.