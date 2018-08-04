أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية لمرحلة الدراسات العليا، للعام الدراسي الجديد 2018-2019.

وحدد قطاع البعثات وشئون الوافدين، أن التقدم عبر الموقع الإلكتروني خدمة مجانية.

وأشار القطاع إلى أنه بالنسبة لطلاب مرحلة الدراسات العليا لهذا العام:

أ ـ الطلاب الملتحقين الجدد: وهم طلاب لم يسبق قبولهم خلال العامين الماضيين (2017/2016 أو 2018/2017) أو ممن سبق قبولهم ومضى على ذلك القبول أكثر من عامين (كفاصل زمنى بين عام القبول والعام الحالي 2019/2018.

مثال: السابق قبوله 2016/2015 يعتبر من الملتحقين الجدد) وهذه الفئة يستطلع الأمن بشأنهم ويكون قبولهم مرهون برد الجهات الأمنية.

ب ـ طلاب سبق قبولهم في العامين الماضيين (2017/2016 أو 2018/2017) وهذه الفئة لا يلزمهم التقدم عبر الموقع الإلكتروني، ويكون قبولهم في زمن قصير (شهر على الأكثر من تاريخ البدء في الإجراءات) حيث يجري الاعتماد على الموافقات السابقة، وبالتالي لا يطالبون بإثبات التقديم الإلكتروني، ويكون ذلك بأي الطرق التالية: (إعادة الترشيح في نفس الكلية/ التحويل إلى كلية أخرى/دراسة الدبلوم الثاني في العام التالي لحصول الطالب على دبلوم أول من مصر).

ج ـ يكون التقدم للفئتين (أ،ب) بدءا من 1 من الشهر الجاري حتى 31 مايو من العام المقبل (دبلوم/ماجستير/دكتوراه).

أـ بالنسبة للطلاب الملتحقين الجدد:

1ـ يتقدم الطالب عبر الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات www.mohe-casm.edu.eg لاستكمال استمارة المعلومات، وتحميل صور جواز السفر ـ مع مراعاة تدوين الاسم كاملا بحيث يكون مطابقا لجواز السفر وبقية مستنداته وبنهاية خطوات التقديم يقوم الطالب بطباعة إثبات التقديم.

2ـ ثم يتقدم الطالب مباشرة بإثبات التقديم مع أوراقه كاملة إلى الكلية والجامعة خلال المواعيد المشار إليها، مشتملة على أصل خطاب السفارة، وبعد استيفاء الأوراق فنيا تقوم الجامعة بإرسالها كما هو متبع إلى الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة للسير في الإجراءات وإخطار الجامعة بالموقف النهائي للقبول.

5ـ في حالة رغبة الطالب الجديد في التحويل فهو غير مطالب بالتقدم على الموقع مرة أخرى، بل يتقدم مباشرة إلى الكلية الجديدة في نفس الجامعة أوفى جامعة أخرى بأوراقه كاملة (متضمنة صورة من إثبات التقديم القديم واستمارة تقدمه للكلية القديمة وبيان حالة دراسية منها وخطاب السفارة بالتحويل إلى الكلية الجديدة) ويستوفى استمارة بيانات جديدة بالكلية الجديدة موضحا بها بيانات التسجيل السابق (الكلية/الجامعة/الدرجة) ويتولى الطالب إحضار جميع الأوراق بنفسه أو سفارته (مشتملة بالطبع على موافقة السفارة على التحويل) إلى الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة.

6 ـ يجوز النظر في تأجيل قيد الطالب الوافد بالدراسات العليا للعام التالي للترشيح (مرة واحدة) قبل بدء العام الدراسي الجديد بعد استيفاء موافقة الكلية على ذلك) وتقدم الطلبات مباشرة إلى الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة.

ب ـ بالنسبة للطلاب السابق قبولهم في العامين الماضيين (2017/2016 أو 2018/2017) غير مطالبين باثبات التقديم على الموقع الإلكتروني.

1 ـ يجوز إعادة ترشيح الطالب الوافد السابق قبوله في أي من العامين الماضيين (2017/2016 أو 2018/2017) في نفس الكلية والجامعة السابق قبوله بها، ويتقدم الطالب أو سفارته مباشرة إلى الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة ومعه بيان حالة دراسية من الكلية يوضح موقفه منذ قبوله أول مرة.

2 ـ يجوز تحويل الطلاب الذين سبق قبولهم في العامين الماضيين (2017/2016، 2018/2017) من كلية إلى أخرى ويكون التحويل لمرة واحدة خلال هذين العامين ويتقدم الطالب مباشرة للكلية أو الجامعة الجديدة بأوراقه كاملة (متضمنة بيان حالة دراسية من الكلية القديمة وخطاب السفارة بالتحويل إلى الكلية الجديدة) ويستوفى استمارة بيانات جديدة بالكلية الجديدة موضحا بها بيانات القبول السابق (العام الجامعي/الكلية/الجامعة/الدرجة) ويتولى الطالب إحضار جميع الأوراق بنفسه أو سفارته إلى الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة.

3 ـ كما يجوز تحويل دراسة الطالب الذي سبق قبوله في أي عام ـ ما دام كان مستمرا في الدراسة بالكلية منذ قبوله أول مرة وحتى العام الحالي 2019/2018 ـ إلى دراسة مناظرة ـ بشرط موافقة الكلية المحول اليها ويكون التحويل لمرة واحدة خلال مدة دراسته، ويتقدم الطالب مباشرة إلى الجامعة الجديدة بأوراقه كاملة (متضمنة بيان حالة دراسية مفصل من الكلية المحول منها إلى جانب خطاب السفارة بالتحويل) ويحصل بموجب ذلك على خطاب من الكلية الجديدة (المحول اليها) بالموافقة المبدئية على تحويله موجها إلى الإدارة العامة للوافدين بالوزارة، ويتولى الطالب إحضار جميع الأوراق بنفسه أو سفارته لتقديمها إلى هذه الإدارة.

4 ـ الطلاب الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا من مصر مدته سنة واحدة ويرغبون في الالتحاق لدراسة دبلوم آخر في العام التالي لحصولهم على الدبلوم الأول (فهم غير مطالبين بالتقدم على الموقع الإلكتروني) ـ يتقدم الطالب بشهادة حصوله على الدبلوم وما يفيد تسجيله في الدبلوم الثاني واستمراره في الدراسه به (بيان حالة دراسية مفصل) بالإضافة إلى خطاب السفارة برغبته في التسجيل بالدبلوم الثاني، ويتولى الطالب إحضارهم بنفسه أو سفارته ليتقدم بها إلى الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالوزارة حيث يجري القبول دون استطلاع رأي الأمن بشأنهم.