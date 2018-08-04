شهد طريق "مطروح - إسكندرية" بمنطقة الضبعة، حادث انقلاب أتوبيس، أسفر عن سقوط عدد من المصابين والقتلى.

وانتقلت سيارات الإسعاف، منذ قليل، إلى مكان الحادث ونقلت 20 مصابا إلى مستشفيات الضبعة ورأس الحكمة والعلمين.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.