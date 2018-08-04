نظم بيت ثقافة دكرنس بمحافظة الدقهلية، أمسية شعرية شارك فيها شعراء من أنحاء الوطن العربي تحت رعاية الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهشام فرحات، مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعاطف عميرة مدبر عام فرع ثقافة الدقهلية.

شارك في الأمسية الشاعر الفلسطيني رائد قديح بقصائد ''القدس برواز وصورة، عم عيد، في القدس'' والشاعر يسري عبدالجواد، بقصيدة "سأحيا"، والشاعر والقاص حمدي عبدالفتاح بقصيدة "سطور من المشكور"، والشاعرة عبير طلعت بقصائد '' قبل حبك، إمتا تحس انك حبيت''، والشاعر علي عبدالعزيز بقصائد ''عرق الأجير، أشهد يا ليل القاهرة''، والشاعرة العراقية نداء عادل بقصيدة "عندما حل المساء"، والشاعر المغربي السيد فتحي بقصائد ''على من ستبلغ نهاية البكاء، الأشباح، الأحلام''، وتوالت العديد من القصائد المتنوعة للفيف من الشعراء.

وتخلل الأمسية فقرة فنية للمطرب عبدالكريم أحمد السيد بغناء موال "قالوا"، اختتمت الأمسية بقصيدة للشاعرة عبير طلعت رثاء في تأبين الشاعرة فاطمة الزهراء.