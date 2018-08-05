لقى عامل مصرعه فيما أصيب سائق في انقلاب سيارتهما بمركز بلبيس.

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس يفيد باستقبال مستشفى بلبيس العام كلا من "محسن ا.ع " 56 عاما، سائق ومقيم قريه صلاح الدين بالبحيرة مصابًا بكسر مضاعف باليد اليسرى و"رجب .ع.ع"، 45 عاما، عامل "متوفى" ادعاء حادث سيارة.

انتقل على الفور نأئب مأمور المركز وبسؤال الأول قرر أنه حال قيادته السيارة رقم 1657 ب ف س خاصته بالطريق الإقليمي اتجاه مدينة السويس بدائرة قسم ثان العاشر وبصحبته الثاني فوجئ بانفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة قيادته وانقلابها مما أدى إلى حدوث إصابته ووفاة الثاني ولم يتهم أحدا بالتسبب في وقوع الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.