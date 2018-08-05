أصيب سائق ومشرف مالي بشركة خدمات حراسة ونقل الأموال، أمس، بكدمات بمختلف أنحاء الجسم، إثر انقلاب السيارة بمنطقة كوبري أبو الخير بالطريق الصحراوي، في وسط الإسكندرية، إثر انفجار الإطار الخلفي، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد قائدها، وانقلابها يمين الطريق، ودفعت الشركة بسيارة أُخرى بديله لاستكمال عملية نقل الأموال.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس البحث الجنائي، بتلقي مأمور قسم شرطة محرم بك، بلاغا بانقلاب سيارة ووجود مصابين بالطريق الصحراوي، بمنطقة كوبري أبو الخير، تجاه الإسكندرية.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرم بك إلي محل البلاغ، وتبين أنه في أثناء سير السيارة رقم "ح ط ف ـ 526 ـ مصر"، التابعة لإحدى شركات خدمات الحراسة ونقل الأموال، قيادة "ا.ج.ع"، 32 عاما، سائق بالشركة، انفجر الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد قائدها، وانقلابها يمين الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومستقلها بصحبته "ا.س.ع"، 27 سنة، مشرف مالي بالشركة، ونُقل المصابون إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وخرجا عقب تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.