ينظم متحف الفن الإسلامي معرضاً مؤقتاً للصور الفوتوغرافية السبت 11 أغسطس، بالتعاون مع جمعية المتاحف لنا ومركز توثيق التراث الحضاري بالقرية الذكية.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إن المعرض سوف يقام داخل صالة العرض المؤقت رقم 2، في تمام الساعه السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً، ويضم 30 صورة فوتوغرافية توثق أحداث الانفجار الغاشم للمتحف عام 2014.

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف إلى أنه سوف يتم عرض بعض القطع التي تم ترميمها وأخرى لم تنتهي أعمال الترميم بها داخل قاعة العرض المؤقت رقم 1، مؤكدا انه وأول مرة سيتم عرض تخيلي "هولوجرام" لقطع أثرية بشكلها الأصلي تم تدميرها أثناء الانفجار ولم يتبقى منها إلا الفتات.

كما يقام علي هامش المعرض احتفالية فنية للإنشاد الديني والمولوية بقيادة الفنان أحمد سليمان وذلك داخل حديقة المتحف.