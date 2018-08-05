قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم، إنه سيتم تسليم 60 منزلًا ضمن مشروع "سترة" في احتفالية صباح غدٍ الاثنين، في قريتين جنوب مركز الخارجة.

أوضح الزملوط، أن المحافظة ستسلم غدًا 37 منزلًا بقرية ناصر الثورة و23 آخرين في قرية الخرطوم بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، والتي تولت تنفيذ وإقامة المشروع، كما جرى تجهيز وتأثيث هذه المنازل من خلال دعم جمعية البر والتقوى بمحافظة دمياط.

كما لفت إلى تسليم هذه المنازل للأسر الأولى بالرعاية والتي تشمل الأرامل والمطلقات ومهجوري العائل وأسرة المسجون، بحضور ممثلي مؤسسة "مصر الخير" والجهات المانحة والداعمة والمنفذة للمشروع.