انتهت مجموعة بورتو القابضة " بورتو جروب" من تسليم الشقق الفندقية في مشروع بورتو نيو كايرو وجاري تسليم المحلات التجارية في هذا المشروع والذي يعد من أجمل المنتجعات في التجمع الخامس بشارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية؛ حيث يوفر المشروع لملاكه رفاهية وفخامة الحياة الفندقية في مصرنظرا لروعة وجمال التصميمات والمساحات الخضراء الكبيرة التي تميزبورتو نيو كايرو عن المشروعات الأخري وتتميز الوحدات في هذا المشروع بأنها تطل على لاند سكيب وبحيرات والمشروع يقام على مساحة 55 ألف متر من الشقق الفندقية مقسمة علي خمسة ابراج تم الانتهاء من اربعة منها بالكامل و جاري تسليم الشقق بها وجاري الانتهاء من البرج الاخيرخلال فترة وجيزة .

و أضافت الشركة أنة تم تسليم أكثر من 100 شقة فندقية خلال الايام القليلة الماضية.كما يوفر المشروع حياة هادئة تتميز بجودة الرفاهية فتتميزجميع الوحدات بالمشروع بأنها ذات مستوًى فندقي عالي، مما يُضفي المزيد من السعادة والراحة على جميع الملاك ويوفر لهم المعيشة المتميزة طوال السنة.

كما يحتوي المشروع على شوبنج مول متميز بمسطح حوالي 45 ألف متر على دورين ويحتوي على حوالي 130 محل و يضم معظم الكافيهات والمطاعم العالمية ومجمع سنيمات مكون من 10 قاعات ومنطقة مطاعم Food Court و هايبر ماركت و باركينج وبحيرات صناعية ومنشآت مائية وحدائق صممها أشهر المصممين العالميين لتعطي إحساس الغابات والبراري الطبيعية وتم الانتهاء من محل اللاندسكيب بالكامل.

فضلاً عن مناطق ألعاب الأطفال و حمامات السباحة و الملاعب.

كما أن بورتو نيو كايرو يتميز بالارتفاعات؛ حيث يمكنك مشاهدة المشروع من أول شارع التسعين.

وكل هذه المميزات جعلت من بورتو نيو كايرو حدوتة نجحت في زيادة القيمة السوقية للوحدات للضعف تقريباً حيث أن جميع العاملين في المشروع هدفهم إسعاد الملاك.