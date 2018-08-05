وجه الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بشن حملة لملاحقة المنشآت الصحية الخاصة غير المرخصة التي تمثل خطر داهم على حياة المواطنين.

كانت لجنة تشكلت بإشراف الدكتور رحاب عبدالحي، مدير عام إدارة الصيدلة، الدكتور حسام القمحاوي، مدير العلاج الحر، الدكتور محمد عبدالحي مدير التفتيش الصيدلي.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية، و3 مراكز طبية وتم تحرير محاضر لها لكونها غير مرخصةو تحرير محاضر مخالفة الاشتراطات الصحية لعدم الالتزام بالحرق الآمن للمخلفات وعدم التزام سياسات مكافحة العدوى ومخالفة تواجد غرف عمليات كبرى في أماكن غير مرخصة بذلك.

كما تم ضبط أجهزة طبية مجهولة المصدر، وضبط وتحريز كميات من الأدوية وهي 473 أمبول خاص بالتخدير والعمليات الجراحية، 28 لولب نسائي، 130 قرص ميزوتاك محظور تداولها، 2 أمبول جدول ثاني سموم، 1 فيال جدول ثالث مخدرات، 400 قطعة شيكولاتة بداخلها فيتامينات، 43 محلول وريدي، 250 قرص مجهول المصدر وغير مسجل، 7 علب صادر بحقها منشور غش تجاري، 15 صنف مجهول المصدر مدون عليها للمساعدة في علاج أمراض الكبد والكلي والسرطان وتاخر النمو للأطفال.

كما تم فحص عدد من الشكاوى الخاصة بصيدليتين بنطاق مركز أبوحماد وأسفرت عن ضبط عدد 21 أمبول نالوفين (جدل ثالث مخدرات) بدون فواتير، عدد 44 أدوية صدر بها منشور غش تجاري من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وعدد 340 قرص أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع مما يضر بالصحة العامة للمرضى، عدد 345 قرص أدوية جنسيه مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، عدد 600 قرص أدوية جدول ثان مؤثر على الحالة النفسية بدون فواتير، عدد 8 علب لبن أطفال خاص بوزارة الصحة والسكان، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بذلك.