"ذوي إعاقة المنيا" يطالبون بلقاء شهري مع المحافظ ومصاعد بالمدارس

طالب عددًا من ذوي الإعاقة في المنيا، بعقد اجتماع شهري لهم مع محافظ الإقليم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم، ومنها توفير فرص عمل تتناسب مع ظروفهم وحجم إعاقتهم، وتنفيذ القانون الذي يمنحهم نسب في فرص التوظيف بقطاعات الحكومة.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتتاحي لمشروع "نحو بناء تنمية مجتمعية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، الذي عقدته مؤسسة تكافؤ للتنمية، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا، وحضره كل من: الدكتورة هبة حمدي أبو زيد مسؤول ملف ذوي الإعاقة والاتصال السياسي بديوان عام المحافظة، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف شوقي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبو قرقاص، ومريم جورج رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وناصر الروبي المدير المالي.

أكدت الدكتورة هبة حمدي، أن محافظ المنيا اللواء عصام البديوي يستجيب لمطالب ذوي الإعاقة ويمد لهم يد العون، ويجتمع بمسؤولي الإعاقة بشكل منتظم كل شهر ونصف بحد أقصي لمناقشة القضايا العامة والعقبات التي تواجهه ذوي الإعاقة، مضيفة أنها توصل كل مطالب ذوي الإعاقة للمحافظ ولا تتوانى عن تذكيره بها بين الحين والأخر، وأشارت أنها شعرت بحزن حينما حضرت ذات مرة مؤتمر لذوي الإعاقة عقد بالقاهرة دون أن تتوافر به أي سبل إتاحة لهم، وقالت إنها تريد أن يسعي الجميع لدمج ذوي الإعاقة حتي يشعروا بأدمتيهم وأنهم لا يستلون الخدمة من أحد لأن هذا حقهم الطبيعي، ومنها على سبيل المثال إنشاء مصاعد لهم في المصالح والمدارس الحكومية، وأن يكون هناك دورة مياه في كل دور مدرسي، حتي لا يعاني ذوي الاعاقة من النزول والصعود علي السلالم.

وقال هشام زكي، مدير إدارة التدريب بمديرية القوى العاملة بالمنيا، إنه ينبغي أن يعلم جميع ذوي الإعاقة أن هناك خدمات تقدمها لهم القوى العاملة، وأن هناك استعداد كامل لعمل تدريبات لأنشطة مختلفة منها المشغولات اليدوية والتفصيل والحياكة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وأي نشاط يتناسب مع حجم العجز، تنفذه المديرية، ومن خلال التدريبات سيتم البحث عن فرص عمل تتناسب مع ذوي الإعاقة، وتابع "فرص العمل مش في جيوبنا لكن يجب أن نبحث عنها"، منوهًا أن هناك أماكن بالقطاع الخاص تتوافر بها فرص عمل شاغرة، وهناك إدارة مصنع وفرت 56 فرصة عمل لذوي الإعاقة، تقدم منهم 16 فقط.