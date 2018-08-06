لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" ونقلت الجثة وتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ بحادث انقلاب سيارة ملاكي ومصرع شخص بطريق "أسيوط - البحر الأحمر".

وانتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "إسلام. م" (مقيم أبوتيج بمحافظة أسيوط)، ونقلت الجثة وتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

ورفعت آثار الحادث وسيرت حركة المرور وحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.