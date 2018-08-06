تستعد الكنائس الأرثوذكسية لبدء نهضات وصوم السيدة العذراء مريم وذلك في الفترة من 7 إلى 22 أغسطس الجاري.

وقال القس إبرام إيميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، إن جميع الكنائس التي يطلق عليها إسم العذراء مريم ستقوم بالنهضات الروحية، وحاليا الكنائس الآخرى تقوم بصلوات النهضات مثل الكنيسة المرقسية التي تقوم بها على مدار اسبوعين.

واضاف "إبرام"، لـ"الوطن"، أن ذلك يرجع للحب الشديد للعذراء مريم، حيث أن هذا الصيام له قبول شديد لدى الأقباط، مشيرًا إلي أن الكنائس تستقبل هذا الصوم بالقداسات الصباحية وما بعد الظهرية بالإضافة الى النهضات المسائية.

وأوضح أن مصطلح "نهضة" يعود إلى القداسات والصوم والصلوات والتماجيد التي تجعل الإنسان في حالة من النهضة الروحية.