أعلن الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم، صدور قرارات جمهورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعيين ثلاث عمداء لكليات العلوم والسياحة والفنادق والتربية النوعية.

وأكد "جلال" صدور القرار الجمهوري رقم 352 لسنة 2018 بتعيين الدكتور رأفت محمد شاكر حسن عبد اللطيف، عميدًا لكلية العلوم لمدة ثلاث سنوات، كما صدر قرار رقم 354 لسنة 2018 بتعيين الأستاذة الدكتورة سماح عبد الرحمن محمود إسماعيل، عميدًا لكلية السياحة والفنادق، كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 355 لسنة 2018 بتعيين الدكتورة زينب محمد أمين خليل عميدًا لكلية التربية النوعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.