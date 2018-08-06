زار الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، معرض الكتاب بمدينة ساوباولو البرازيلية، للإطلاع على الجهود التي يقدمها جناح اتحاد المؤسسات الإسلامية من أجل التعريف بحقيقة الإسلام، وتصحيح صورته.

وأثني شومان، الذي يزور البرازيل، بدعوة من اتحاد المؤسسات الإسلامية، على الجهود التي يقدمها شباب الاتحاد داخل المعرض من أجل التعريف وشرح حقيقة الإسلام وأنه دين التسامح والسلام، مؤكدا دعم الأزهر للجهود التي تبذلها المؤسسات الإسلامية المختلفة والتي من خلالها يتم تصحيح صورة الإسلام.

وأشاد وكيل الأزهر، باختيار الاتحاد لسيرة علماء المسلمين "ابن سينا، وابن الهيثم، وعباس بن فرناس"، وعرض تجاربهم وإسهاماتهم العلمية للشباب البرازيلي، حتي يتعرفوا على حقيقة العرب والمسلمين، وأنهم دعاة سلام وعلم وعمل.

كما أجرى شومان، زيارة إلى جناح الشارقة الإمارتي داخل المعرض.