قرر مجلس الوزراء الكويتي تعيين الشيخ مبارك الدعيج الصباح، رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بدرجة وزير.

تولى الشيخ مبارك الدعيج في التسعينيات مسؤولية الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام الكويتية لسنوات طويلة قبل أن يتم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة ومديرا عاما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كما تم انتخابه العام الماضى رئيساً لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) للدورة الثانية على التوالي.

وأجرى الدعيج عملية تطوير فى وكالة الأنباء الكويتية، واستحدث فيها العديد من الخدمات الإخبارية التى تنفرد بها على مستوى وكالات الأنباء.