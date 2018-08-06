قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير المواد المائية والري، إن العشرين عامًا الماضية شهدت بناء العديد من السدود على نهر النيل، مضيفا أن "سد النهضة لم يكن الأول".

وأشار وزير الري، خلال حواره على فضائية "المحور"، إلى أن بناء أغلب هذه السدود جاء بالتشاور مع مصر، لافتا إلى عدم حدوث مثل هذه التشاورات بشأن سد النهضة الذي بنته إثيوبيا.

وتابع: "وافقنا على بناء سدود لأنها لا تسبب أية تأثيرات جسيمة على حصتنا من المياه، وبالنسبة لسد النهضة فقد التقى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق بنظيره الإثيوبي لبحث المسألة".

وأوضح: "عُرض الأمر على لجنة دولية، وخلصت إلى وجود دراستين ناقصتين ما أدى إلى تعديل بعض تصميمات السد".

وأردف: "اتفقنا مع شركة دولية فرنسية لاستكمال الدراستين في عام 2013".