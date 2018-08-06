قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير المواد المائية والري، إن ثبات حصة مصر من مياه النيل بالإضافة إلى الزيادة السكانية سيترتب عليهما مشكلات كبيرة فيما يتعلق بأزمة المياه في مصر.

وأضاف وزير الري، خلال حواره على فضائية "المحور"، أن التعداد السكاني في مصر سيبلغ 170 مليون نسمة بحلول عام 2050، مشيرا: "لو وصلنا لـ150 مليون بس يبقى كويس".

وأشار عبدالعاطي، إلى أن حصة مصر من المياه تقدر بـ60 مليار متر مكعب، بينما يستهلك المصريون في الوقت الحالي حوالي 80 مليار متر مكعب.

ولفت وزير الري إلى أن الخطة القومية للمياه ستكلف الدولة حوالي 900 مليار جنيه.