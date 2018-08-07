بعد صراعً كبيرٍ مع مواطنه النصر، ظفر نادي الهلال السعودي بخدمات اللاعب الإماراتي، عمر عبدالرحمن "عموري"، بعدما انتقل إليه من نادي العين الإماراتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة نظير مبلغ ضخم يقدر بـ 60 مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل 13 مليون يورو تقريبًا.

قيمة انتقال "عموري" الكبيرة، تفوقت على مبالغ انتقل بها لاعبون كبار بين أكبر وأعرق الأندية العالمية، ففي نهاية موسم 2017، وبعد حصول ريال مدريد الإسباني على بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، قرر إعارة لاعبه الكولومبي، خاميس رودريجيز لنادي بايرن ميونيخ الألماني، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، في صفقةٍ بلغت قيمتها 10 مليون يورو للموسمين، أي 5 مليون يورو للموسم الواحد.

النجم الكولومبي الآخر، خوان كوادرادو، يلعب بقميص السيدة العجوز، يوفينتوس الإيطالي، في الوقت الحالي على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقةٍ أبرمها الناديان عام 2016، تقضي بانتقال كوادرادو لليوفي لمدة 3 مواسم على سبيل الإعارة مقابل 25 مليون يورو يتحصل عليها نادي العاصمة الإنجليزية، أي أن الموسم الواحد لا يتعدى 8.5 مليون يورو.

ريال مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، أتما منذ أيامٍ قليلة صفقة انتقال المغربي أشرف حكيمي من نادي العاصمة الإسبانية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين بمبلغ 5 مليون يورو فقط.

وفي يناير الماضي، تعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي مع اللاعب الإسباني رافينيا ألكانتارا قادمًا من نادي برشلونة، لمدة 6 شهور مجانًا مع وجود بند يتيح لنادي العاصمة الإيطالية شراء اللاعب في نهاية الموسم.

وفي نفس فترة الانتقالات أعار برشلونة لاعبه الشاب ديلوفيو، لفريق واتفورد الإنجليزي، على أن يدفع راتبه النادي الإنجليزي بالإضافة لمكافأة بمبلغ مليون يورو فقط.