شارك المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مركز ومدينة المحلة، اليوم، في المؤتمر الجماهيري، بحضور المحاسب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب، والعميد عبدالواحد محمد مدير عام التنسيق الوزاري بوزارة التنمية المحلية بعزبة الشرقيه التابعة للوحدة المحلية لقرية البنوان بدائرة المركز.

كما جرى استعراض متطلبات الأهالي بالقرية واستكمال صرف منطقة الكلفوات وإنشاء وحدة صحية بالقرية وإعادة رصف مدخل الشرقيه بطول 3.5 كم من البنوان وحتى كوبري الشامي.

كما شارك في اللقاء محمد صلاح نائب رئيس مدينة المحلة، والأستاذ عبدالمجيد كامل مساعد رئيس المدينة ومسؤولى بناء القرية، المشتريات، مركز المعلومات بالمحافظة، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي هيئة الطرق بالمحلة الكبرى، ورئيس الوحدة المحلية وعمدة القرية.

وجدير بالذكر، أنه جرى خلال الفترة الماضية، رصف ١١ شارعا، بحول ٤كم وإنارة مدخل القرية لـ٣٠عمود وكشاف، وإنشاء جمعية زراعية.