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"السكة الحديد": حركة تشغيل القطارات منتظمة على جميع خطوط الهيئة

"السكة الحديد": حركة تشغيل القطارات منتظمة على جميع خطوط الهيئة

للتعرف على مشكلات الأهالي.. وفد "التنمية المحلية" يتفقد قريتين بالمنيا

للتعرف على مشكلات الأهالي.. وفد "التنمية المحلية" يتفقد قريتين بالمنيا

تعرف على الفئات المستحقة لمعاشات "التضامن" الاستثنائية

تعرف على الفئات المستحقة لمعاشات "التضامن" الاستثنائية

السيسي وبن زايد يؤكدان على رفض التدخل في شؤون الدول العربية

السيسي وبن زايد يؤكدان على رفض التدخل في شؤون الدول العربية

تحرير محضر لمحطة وقود بديرمواس في المنيا لعدم الإعلان عن الأسعار

تحرير محضر لمحطة وقود بديرمواس في المنيا لعدم الإعلان عن الأسعار

إزالة 50 حالة تعد على الأرض الزراعية في أبو قرقاص بالمنيا

إزالة 50 حالة تعد على الأرض الزراعية في أبو قرقاص بالمنيا

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بالصور| السيسي يستقبل محمد بن زايد في مطار القاهرة

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سائق يرتدي "نقاب" ويقتل مسنا للاستيلاء على مدخراته بدار السلام

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