ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، 3 عناصر، تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم عائد من سوريا، وكان يشارك في الصراعات المسلحة ضد النظام، كانوا مختبئين في عمق الظهير الصحراوي الغربي، بدائرة مركز بني مزار.

وقال مصدر أمني، إن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، بإشراف اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، شن حملة مداهمة موسعة بالظهير الصحراوي الغربي، على بعد 35 كم من طريق البويطي، وتمكن من إلقاء القبض على كل من "ربيع. م"، معلم، مقيم بقرية أشروبة بمركز بني مزار هارب من حكم بالمؤبد لتورطه في قضية عنف، وصادر ضده حكم من المحكمة العسكرية في قت سابق بالسجن المشدد 15 سنة، لمحاولته قتل أمين شرطة، أثناء القبض عليه، وتبين أن المتهم عائد من سوريا، وشارك في الحرب ضد بشار الأسد.

كما تم ضبط "أحمد. م" عامل بالسكة الحديد، و"محمد. م" مقيم بمركز مغاغة، وكان بحوزة أحدهم سلاح ناري طبنجة، وطلقتين.

وحر محضر بالواقعة، وتجري سلطات الأمن تحقيقات مكثفة مع المضبوطين للتعرف على أبعاد أنشتطهم الإجرامية، ومن المقرر إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.