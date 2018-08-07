طالب الخبير السياحي هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة والمتخصص في السوق الهندي بإعادة النظر في حجم حركة الطيران المباشرة بين مصر والهند وزيادة الخطوط العاملة بين البلدين علاوة على دعوة شركات السياحة الهندية لورش عمل مكثفة مع نظيرتها المصرية برعاية المكتب السياحي المصري في نيودلهي.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أنه لا يجب قصر زيارات السائح الهندي على المتاحف والمزارات الثقافية فقط، مشددا على ضرورة طرح منتجات سياحية جديدة والترويج لها في السوق الهندي وتنويعها بين شاطئية ودينية.

وأشار إلى أهمية إدراج منتج رحلة العائلة المقدسة الذي يمكنه تحويل مصر لقبلة الحجاج المسيحيين في ظل وجود رغبة قوية من الكثير من السائحين الهنديين في زيارة الأماكن المقدسة وختام رحلة الحج بمصر وتحديدا سانت كاترين.