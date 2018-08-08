اليوم.. سيمنار لأعمال المعماري أنطونيو لاشاك بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الكاتب خالد الخميسي رئيس مجلس إدارة المكتبة، "سيمنار لأعمال المعماري أنطونيو لاشاك" في السادسة من مساء اليوم بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث في السيمنار الدكتور حسام الدين إسماعيل، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس، الدكتورة كريمة نصر الباحث في الآثار الإسلامية، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

"أنطونيو لاشاك" يعتبر من أعظم المعماريين الأجانب الذين جاءوا إلى مصر، وصمم مجموعة كبيرة من مباني وسط البلد مثل الفرع الرئيسي لبنك مصر، عمارات الخديوية، المبنى القديم لوزارة الخارجية المصرية بميدان التحرير، مدرسة الناصرية بشارع شامبليون، مبنى محطة الرمل بالإسكندرية، والكنيسة البطرسية ومبنى سفارة الهند، وأعاد تصميم قصر عابدين بعد تعرضه للحريق، وصمم مبانٍ إيطالية شهيرة.