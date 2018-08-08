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الأرصاد: حالة طقس اليوم الأربعاء 8/8/2018

الأرصاد: حالة طقس اليوم الأربعاء 8/8/2018

بالصور| الحماية المدنية تسيطر على حريق سينما ريفولي بوسط البلد

بالصور| الحماية المدنية تسيطر على حريق سينما ريفولي بوسط البلد

"القوى العاملة" بالنواب: زيادة الإجازات وساعات العمل سيصيب بالملل

"القوى العاملة" بالنواب: زيادة الإجازات وساعات العمل سيصيب بالملل

اليوم.. سيمنار لأعمال المعماري أنطونيو لاشاك بمكتبة القاهرة الكبرى

اليوم.. سيمنار لأعمال المعماري أنطونيو لاشاك بمكتبة القاهرة الكبرى

أسامة كمال: "قانون جديد لمنع تليفونات التسويق اللي بتيجي لك في أي وقت"

أسامة كمال: "قانون جديد لمنع تليفونات التسويق اللي بتيجي لك في أي وقت"

بالفيديو| هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان

بالفيديو| هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان

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"الوطن" تحاور خباز ماكرون.. ورث الصنعة عن أبيه ولا يمانع العمل في مصر

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

بعد رقص "رحمة" بالسنجة.. خبراء: أفلام العنف تقدم نماذج سلبية للأطفال

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الأب الفرفوش رزق".. أحيا عيد ميلاد ابنه بـ"جوهرة".. ونفسيون: "جايبها لنفسه"

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

"الكهرباء" تعلن عن وظائف شاغرة

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