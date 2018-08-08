أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط عن انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عن قريتي الحواتكة والمندرة دائرة المركز وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأوضح المهندس حسني درويش، نائب رئيس مركزومدينة منفلوط، أن شركة هندسة كهرباء منفلوط التابعة لقطاع توزيع كهرباء ديروط شمال، أرسلت إخطارًا إلى مجلس المدينة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن قريتي المندرة والحواتكة لمدة سبع ساعات، وذلك بدءا من الساعة السادسة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا لأعمال الصيانة الدورية في شبكة الكهرباء.

وأضاف نائب رئيس المركز أن المناطق التي سينقطع عنها التيار الكهربائي هي عزبة عمار، منطقة الشلح بالكامل، كوم الدباينة، عزبة الزيات، المندرة غرب، عزبة السلام، مستشفى الحواتكة، عزبة محمد مرسي، الحواتكة، عزبة شلقامي.