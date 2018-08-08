شرح الرائد محمد الشربيني مشرف عام غرفة الإدارة العامة للمرور، تفاصيل حادث طريق "الواحات - الفيوم" الذي وقع في الصباح الباكر، موضحا أن عجلة القيادةسيارة نقل محملة بالظلط اختلت في يد السائق ما تسبب في انقلابها.

وأشار الشربيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى تحويل حركة السير للاتجاه الآخر لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث، لافتا إلى أن الحادث له تأثير واضح على حركة المرور.

وتابع الشربيني أنه جار العمل على رفع السيارة والحمولة بأسرع وقت ممكن لعودة عمل الطريق بشكل طبيعي، مشيرا إلى عدم وجود مصابين، موضحا أن الطرق السريعة الأخرى تعمل بشكل جيد، وتشهد الأحجام المعتادة لها في الفترة الصباحية.

كما أوضح أن الطريق الدائري أعلى منطقة السلام يشهد أحجام مرورية مرتفعة، القادم من مسطرد والطريق الزراعي، لافتا إلى أن "الحالة المرورية جيدة بمداخل القاهرة، والحركة متوسطة في منطقة الأعمال بعد أسفل الدائري والمتجهة لمصر الجديدة، وطريق الإسماعيلية يشهد أحجام مرورية متوسطة".