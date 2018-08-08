أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، توفير العديد من قطع الغيار الناقصة بورش الصيانة، لعمل الصيانات اللازمة للعديد من القطارات قبل تشغيلها خلال أيام إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه لن يتم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من سلامته، حفاظا على أمن وسلامة الركاب.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيكون هناك حملات أمنية مفاجئة على جميع محطات الخطوط الثلاثة للمترو، لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين، مشيرا إلى أن حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 أغسطس الجارى، موضحا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.