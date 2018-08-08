استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربًا عن خالص تمنياته له بموفور الصحة والعافية، ولجميع المصريين بالخير والسلام، مضيفًا أن هذه الأعياد والمناسبات تجسد روح المحبة والتعايش المتأصلة بين أبناء المجتمع المصري من مسلمين ومسيحيين.

وأشاد البابا، بفكرة منتدى "شباب صناع السلام" الذي نظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين وكنيسة كانتربري لمجموعة من الشباب المسلم والمسيحي من الشرق والغرب في لندن، مؤكدًا أهمية جمع الشباب للحوار والتفاهم وتبادل الأفكار والتعايش الفعلي، ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق التعايش، لأن الشباب لديهم القدرة على التواصل ونشر الفكر من خلال وسائل التواصل الحديثة والتلاحم المجتمعي.

فيما أعرب الإمام الأكبر، عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس والوفد المرافق له، مؤكدًا أن وحدة المصريين وتماسكهم قدم نموذجًا مصريًّا عالميًّا للتعايش الاجتماعي على أساس المواطنة المشتركة.

وأوضح "الطيب"، أن منتدى "شباب صناع السلام" نقل جهود السلام والحوار بين الأديان من مجال المؤتمرات واللقاءات بين القيادات الدينية إلى التطبيق العملي على يد الشباب من الشرق والغرب، مضيفًا أن المنتدى كان فرصة كبيرة للاستماع لآراء ومقترحات الشباب، الذين أثبتوا رغبة كبيرة في التصدي للمشكلات التي يعيشها أبناء الأديان حول العالم من أجل مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا.