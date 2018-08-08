كيبا أريزابالاجا.. هل يكون خطيئة "زيدان" وحسنة "ساري"؟

يبدو أن حارس أتليتك بلباو في طريقه إلى أن يصبح الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم محطمًا الرقم الذي حققه أليسون بيكر، الذي انتقل منذ حوالي أسبوعين ليزامل نجم ليفربول والمنتخب الوطني المصري، محمد صلاح، بمبلغ 67 مليون جينه استرليني، حيث يبلغ قيمة الشرط الجزائي في حارس إقليم الباسك نحو 71 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة التي سيدفعها نادي تشيلسي الإنجليزي لتعويض رحيل حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا.

كيبا، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص ريال مدريد الموسم الماضي مجانًا قبل أن يجدد له فريقه الباسكي وبشرط جزائي يقدر بحوالي 80 مليون يورو، كانت وجهة نظر زيزو المدير الفني للميرنجي آنذاك أنه يمتلك ما يكفي في فريقه من حراس.

لكن من هو الباسكي كيبا أريزابالاجا؟!

تحدث عنه فالفيردي، مديره الفني السابق والحالي لنادي برشلونة، الذي دعمه ليصبح الحارس الأساسي لأتليتك بلباو في عام 2016 أمام ديبورتيفو لاكورونيا، فقال "لديه الجودة، لكنه يعرف أن عليه التحسن"، مضيفا "يمتلك اللاعب ردود أفعال جيدة، وحضورا عظيما وثقة كبيرة ينقلها إلى زملائه في الملعب"، وفي هذا الموسم ساعد كيبا الفريق الباسكي بالصعود إلى الدوري الأوروبي.

بالرجوع إلى إحصائيات الموسم الماضي فهي تدعم كلام فالفيردي فقد تصدى لضربتي جزاء من أصل ثلاثة، بجانب التعامل الجيد مع التصويبات من داخل منطقة الجزاء حيث تصدى لـ64 كرة من داخل منطقة الجزاء الموسم الماضي، ما جعله الثالث على الدوري الإسباني "لاليجا" في هذه الإحصائية.

هذا ليس كل شيء فهو أيضًا مميز بلعب الكرة بقدمه، وهو النوع المفضل لموريسيو ساري مما يجعل سرعة تكيفه مع أسلوب الإيطالي أقل من سرعة تكيف كورتوا الذي يعد من النوع التقليدي.

وفي الموسم الماضي مرر كيبا كرات طولية ناجحة "368" أكثر من أي حارس آخر في الدوري الإسباني.

بكل تأكيد تعويض كورتوا سيكون مهمة صعبة على الحارس الصغير صاحب المباراة الدولية الواحدة، لكن هناك ملحوظة صغيرة وهي أن كورتوا الموسم الماضي لم يرتكب أي أخطاء واهتزت شباكه في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، في المقابل ارتكب كيبا خطأين مع بلباو الموسم الماضي.

فهل سيواجه كيبا بدايات صعبة كالتي واجها زميله في المنتخب ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد حتى يتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي أم أن للحارس الباسكي كلاما آخر؟