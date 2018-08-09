نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية البصراط مركز المنزلة لمدة يومين بناء على تعليمات الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه قد شارك في القافلة 12 عيادة تخصصية، واشترك في القافلة 95 من العاملين بمختلف التخصصات، إلى جانب توافر 113 صنف علاج لجميع التخصصات، وتم الكشف الطبي على 2469 مريضا خلال اليومين، وتم إجراء 190 أشعة عادية وموجات صوتية، وإجراء فحص 130 حالة للكشف عن فيروس c الكبدي، كما تم عمل تحاليل دم وطفيليات لـ 252 مريضا، والكشف المبكر عن أمراض السكر بالدم لـ 202 مريض.

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه تم استخراج 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم تحويل 33 مريض لإجراء عمليات بالمستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار إلى أن القوافل الطبية العلاجية مستمرة لضمان وصول الخدمات الصحية التخصصية لجميع مناطق المحافظة ولخدمة المرضى.