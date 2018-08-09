أوضح الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وجود بعض مناطق الأعمال اليوم لمستخدمي الطرق السريعة اتجاه مناطق المحافظات المختلفة والأقاليم.

وأضاف الشربيني، خلال حديثه لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن أهم مناطق الأعمال موجودة على طريق "مصر-بلبيس" الصحراوي، من 8 صباحا حتى 6 مساء لزيادة عدد الحارات الموجودة في الاتجاهين بطول 12 كيلو من بوابة الرسوم بالقاهرة وحتى أسفل الدائري الأوسطي.

وتابع أن هناك منطقة أعمال على طريق "القاهرة - العين السخنة" من بوابة رسوم القاهرة بالاتجاهين بطول 6 كيلو، ويجري إعادة رصف وتأهيل الطريق والأعمال مستمرة على مدار الـ24 ساعة.

ولفت إلى أن أعمال التوسعة الخاصة بطريق السويس الصحراوي بمنطقة أسفل الدائري مستمرة في الاتجاهين، في إطار تعديل مطالع ومنازل الطريق الدائري.

وأوضح الشربيني أن هناك منطقة أعمال على طريق الدائري مع نهاية كوبري الوراق والمتجه للطريق الزراعي، تبدأ اليوم من الساعة 12 صباحا وحتى يوم السبت 6 صباحا، لإعادة رصف وتهيئة الطريق الدائري في تلك المنطقة، ويجري استقطاع حارة بالتوالي لحين الانتهاء من منطقة الأعمال.

وأضاف: غلق نفق الطريق الزراعي القادم من القوس الغربي والمتجه لبنها من 12 صباح الغد وحتى 12 مساء، وتحويل حركة سير سيارات النقل لمحور "شبرا - بنها" الحر، للقادمين من الوراق باتجاه بنها، أما السيارات الملاكي والأجرة عليهم استخدام المنزل المتجه للمؤسسة.