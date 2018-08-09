لقي شاب مقيم بإحدى قرى مركز الرحمانية في البحيرة، اليوم، مصرعه في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بمدينة دمنهور.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة أفلاقة دائرة المركز.

وبالانتقال تبين لضباط المباحث، حدوث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة قيادة "ع. ش. ب" 22 سنة طالب، مقيم بعزب الأوقاف دائرة المركز، ودراجة بخارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية، قيادة "ع. ج. م" 17 سنة، مقيم بقريط بويط مركز الرحمانية، وذلك أثناء دوران السيارة من إحدى الفتحات بالطريق، تصادف قدوم قائد الدراجة البخارية، فاختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بها من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي وحدثت تلفيات بالسيارة والدراجة البخارية، وأزيلت آثار الحادث، وبسؤال قائد السيارة، ووالد المتوفي، قررا بمضمون ما تقدم، ولم يشتبه والده في وفاة نجله جنائيا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.