تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من تحرير 392 قضية مرافق وإشغالات، و61 قضية تموينية، و19 بلاغ حرائق لتأمين أرواح وحياة المواطنين، وذلك في إطار ردع المخالفين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

وتلقى اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي، حكمدار مديرية الأمن، يفيد بنتائج الحملات الأمنية في مجال ضبط القضايا التموينية، حيث حرر عدد 61 قضية متنوعة، بينما في مجال ضبط قضايا المرافق العامة حرر عدد 392 قضية متنوعة .

بينما في مجال جهود إدارة الحماية المدنية، حرر 7 بلاغات حريق متنوع، و8 مخالفات في مجال الوقاية من أخطار الحريق، و3 بلاغات مفرقعات "سيارة متروكه"، وبلاغ إنقاذ نهري "إعادة بحث عن جثة".

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في الوقائع المشار إليها .