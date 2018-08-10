أصيب طالب حينما ضربه عاطل بحجر، بعدما طلب منه توصيله بـ"توك توك" يقوده، وذلك للاستيلاء عليه، بمدينة أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود معلومات إلى وحدة المباحث، بورود بلاغ من "نادر. م. ع"، 13 عامًا، طالب، يفيد بأنه أثناء سيره في مدينة أبوقرقاص مستقلًا دراجته البخارية "توك توك" دون لوحات معدنية استوقفه أحد الأشخاص غير معلوم لديه طلب منه توصيله إلى إحدى القرى، وأثناء سيره فوجئ بقيامه بالتعدي عليه بحجر التقطها من الأرض محدثًا إصابته والاستيلاء على "التوك توك" وفر هاربًا.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، تبين أن وراء الواقعة "حسن. ع. م"، 22 عامًا، عاطل، وسبق اتهامه في قضية سرقة، ويقيم في مركز المنيا، وبتقنين الإجراءات وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة تم ضبط المتهم وبحيازته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع ومبلغ مالي 6 آلاف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه للواقعة والتصرف في "التوك توك" بالبيع لدى أحد عملائة ويُدعى "شعبان.ع. ط"، 38 عامًا، وأن المبلغ المضبوط بحيازته من متحصلات البيع وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.