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احذر.. ضوء الأجهزة الإلكترونية الأزرق "سم" فتاك بالعيون

احذر.. ضوء الأجهزة الإلكترونية الأزرق "سم" فتاك بالعيون

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إصابة طالب اعتدى عليه عاطل للاستيلاء على "توك توك" يقوده بالمنيا

إصابة طالب اعتدى عليه عاطل للاستيلاء على "توك توك" يقوده بالمنيا

ضبط عاطل متهم بسرقة هواتف محمولة من مساكن بالمنيا

ضبط عاطل متهم بسرقة هواتف محمولة من مساكن بالمنيا

أشرف زكي: "محمد رمضان بيقول سيبوني أجرب شوية حاجات معينة"

أشرف زكي: "محمد رمضان بيقول سيبوني أجرب شوية حاجات معينة"

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شارك برأيك.. هل توافق على تخفيض أيام عمل موظفي الحكومة؟

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بعد استجابة السيسي.. سر اختيار معهد ناصر لإجراء جراحة "الطفلة مروة"

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آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه

آخرها علاج "الطفلة مروة".. 7 لفتات إنسانية من السيسي لأبناء شعبه

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توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

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