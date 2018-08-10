منذ 31 دقيقة

منذ 31 دقيقة

تلقى اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد مركز شرطة أبوحماد من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أبوحماد - بلبيس أمام كوبري قرية السعدية.

وبالانتقال والفحص تبين إصطدام سيارة بالدراجة البخارية رقم 9153 ر ع س قيادة " ع ذ ع خ " 55 عاما محصل بإدارة كهرباء أبوحماد ومقيم قرية الشوربجية / قسم القرين بسبب التخطى الخاطىء للسيارة .

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وبسؤال نجل المتوفي " ذ ع ذ ع " 30 عاما حاصل على الثانوية الأزهرية ومقيم بذات الناحية ايد ماجاء بالفحص وأضاف أن الوفاه قضاء وقدر.

تم التحفظ على الجثة وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.