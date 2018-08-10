يصل الوفد الإريتري بقيادة وزير الخارجية عثمان صالح، إلى أديس أبابا، اليوم، في زيارة رسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه من المتوقع أن يجتمع الوفد مع مسؤولي الحكومة الإثيوبية رفيعي المستوى.