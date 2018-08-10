شنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، اليوم، حملة أمنية بقيادة اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن لضبط الهاربين من أحكام بالسجن، وتمكنت الحملة من ضبط المحكوم عليه الهارب "تامر. إ. أ"، في القضية رقم 3395/ 2013 جنايات قسم ثان الغردقة حصر 1120/2017، مخدرات، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100,000 جنيه.

وضبط المحكوم عليه الهارب "أيمن. ح. ع. ا" في القضية رقم 526 جنايات الشلاتين لسنة 2013 (مخدرات)، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المحكوم عليه الهارب "جمال. أ. م. ع" في القضية رقم 2486 جنايات قسم سفاجا لسنة 2016، مخدرات، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10,000 جنيه وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الهاربين.