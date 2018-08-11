صابرين: "بدأت أحس إن فيه شوية عداء من الجمهور للفنانين بسبب الملايين"

قالت الفنانة صابرين إن الفنانين تُسلط عليهم الأضواء دائمًا لذلك مطلوب منهم أن يكونوا نجوما طوال الوقت.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "إحنا علينا الأضواء كتير عشان كده مطالب طول الوقت إنك تبقى نجم".

ولفتت صابرين إلى أنها بدأت تلاحظ وجود عداء من الجماهير للفنانين، خاصة بعدما نشر البعض أن الفنانين يتقاضون ملايين الجنيهات وأن أحدهم لديه سيارات فارهة ماركة كذا وكذا.

وتابعت: "للأسف في الفترة اللي فاتت حصل قضية رأي عام وبقا كل الناس بتتكلم فيها إن فيه شوية عداء من الجمهور للفنانين، وأنا ماشية في الشارع ابتديت أحسها على إن كلنا بناخد 50 مليون و40 مليون، والناس بيتعلموا معاك على إن فلان أخد المبلغ ده يبقى أنت كمان بتاخد المبلغ ده، والجمهور اتصدرله إننا نملك عربيات إيه وفلل إيه".