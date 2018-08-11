استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي إلى أمر الأحالة الخاص بقضية محافظ المنوفية هشام عبدالباسط المتهم بالحصول على رشوة، الذي تلاه سكرتير الجلسة.

وبعد انتهاء أمر الاحالة، وجه القاضي حديثه للمتهم قائلًا "ياهشام أنت مصر على كلامك بإنكار التهمة" ورد المتهم قائلًا: "أيوه يا فندم".

ورد المتهمين الثاني والثالث على سؤال القاضي: "لسة متمسكين باعترافاتكم ولا هتغيروا كلامكم"، قائلين: "متمسكين باعترافاتنا يا فندم".

ويُحاكم في القضية أيضًا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحي"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.