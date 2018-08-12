قال المستشار عماد أبو هاشم، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشكيل عصابي، لافتًا إلى أن التفاوض معهم أمر غير مقبول ومستحيل للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا بد من القضاء على تنظيم الإخوان الإرهابي حفاظًا على البلاد من مخططاتهم الإجرامية.

وتابع: "هم استعلائيون ولا يهتمون بأحد إلا بأنفسهم ويرفضون أي اختلاف فكري معهم".

واعتذر أبو هاشم للشعب المصري عن دعمه لـ"الإخوان" خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة مقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية والعمل على حظر كل أنشطتها وتحطيهم هيكلها التنظيمي.