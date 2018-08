كشف الدي جي العالمي "مارشميلو" عن تعاون وشيك بينه وبين المطرب عمرو دياب.

وكتب مارشميلو على حسابه الشخصي على شبكة التدوينات القصير "تويتر" أنه سيتعاون مع دياب في تجربة وصفها بالمجنونة.

يُذكر أن مارشميلو ويعرف كذلك بكونه كريستوفر كومستوك وهو منتج ودي جي مختص في موسيقى الرقص الإلكترونية أول صعود له على المستوى العالمي.

ويعتبر البعض "مارشميلو" شخصية مجهولة نظرًا لارتدائه لقناع يظهر به دائمًا، وهو عبارة عن خوذة فوق رأسه على شكل حلوى خطمي أو المارشميلو.

Man this song with @amrdiab is going to be crazy