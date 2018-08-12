نظم قصر ثقافة أبنوب بمحافظة أسيوط، مساء أمس، ندوة شعرية بعنوان "أكتوبر في عيون الشعراء" التي جسدت بأجمل الكلمات والشعر العامي والفصحى ملحمة حرب أكتوبر وذكرى الانتصار العظيم.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف محمد البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب، والشاعر والأديب أحمد الشافعي رئيس نادي أدب أسيوط، والشاعر محمد سعد، ووليد حشمت رئيس نادي أدب أبنوب، وأدباء وشخصات دينية وعامة.

وتناولت الندوة الأشعار التي كتبت في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وأروع القصائد للشاعر أحمد الشافعي وقصيدة "وحي أكتوبر"، ثم قصيدة "شعب واقف ع الزناد" للشاعر خالد عبود.