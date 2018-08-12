أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 54 حالة تعد وبناء على أراض زراعية بقرية أعطو التابعة للوحدة المحلية لقرية شلقام، وهي عبارة عن 25 حالة وحدة محلية على مساحة 250 مترا مربعا، و4 حالات طرق على مساحة 240 مترا مربعا، و15 حالة زراعة على مساحة 18 قيراطا و3 أسهم، و10 حالات إصلاح زراعي على مساحة 13 قيراطا و5 أسهم.

وقال المهندس إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات في مهدها.