تستضيف مصر ندوة إقليمية ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل، حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، وذلك بمشاركة برلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد بيان نشره الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي، بأن الندوة ستناقش الفرص الممكنة للبرلمانات، والتحديات التي تواجهها في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات والرؤى حول الإجراءات التي من الممكن أن تتبناها البرلمانات في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي.

وأشار البيان، إلى أن الندوة ستركز على الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يخص السلام والعدل والمؤسسات الفاعلة، فضلا عن استعراض الحلول المقترحة من البرلمانات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال السياسات الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على خلق مؤسسات أكثر فعالية تخضع لمعايير المساءلة والشفافية، وصناعة قرار أكثر شمولاً وتشاركية وتمثيلا بهدف تحقيق تقدم مهم على صعيد تنفيذ الالتزامات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح البيان أن الندوة ستتطرق للحلول التي من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في المناصب القيادية على جميع المستويات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ التصدي للتشريعات والممارسات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ الحواجز اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ التي تحول دون تمكين المرأة، كما تهدف الندوة - بحسب البيان - إلى تحفيز الالتزام الوطني في هذا المجال، وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل وضع استراتيجيات فاعلة لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية.