يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، ألمانيا للقاء المستشارة أنجيلا ميركل وبحث النزاعين في سوريا وأوكرانيا، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين.

ويلتقي المسؤولان في قصر ميسبرج مقر الحكومة الألمانية الصيفي على بعد 70 كلم شمال برلين في الريف.

وقال المتحدث باسم المستشارة ستيفن سيبرت، إنه يجري التطرق إلى "الحرب في سوريا" و"الوضع في شرق اوكرانيا"و"شؤون الاقتصاد والطاقة".

واستؤنقت الاتصالات على أعلى مستوى بين روسيا وألمانيا منذ أشهر في حين شهدت العلاقات فتورا منذ 2014 وبدء النزاع في أوكرانيا.

وتوجهت ميركل الى سوتشي في مايو في أول زيارة لها إلى روسيا منذ 2015.

كما استقبلت بعيدا عن الأضواء في نهاية يوليو رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف، الذي تطاله عقوبات أوروبية بسبب النزاع الأوكراني ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبلهما أيضا.

ألمانيا وفرنسا راعيتا عملية السلام في أوكرانيا المتعثرة حاليا. وتتهم روسيا بدعم انفصاليي شرق أوكرانيا عسكريا، وهو ما تنفيه موسكو.

ونقطة الخلاف الأخرى بالنسبة إلى برلين وموسكو هي بناء انبوب "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا وتشغيله في نهاية 2019. وتريد ميركل الحصول على ضمانات لتبقى كييف طرفا في إمدادات الغاز.

في سوريا تضطلع ألمانيا بدور ثانوي في التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية لكنها تقيم علاقات وثيقة مع أطراف رئيسيين في المنطقة كتركيا أو أكراد العراق. كما تستقبل برلين مئات آلاف اللاجئين السوريين.