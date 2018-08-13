أعلنت كلية الآداب، جامعة عين شمس، عن شروط القبول بأقسام الكلية وذلك لطلاب انتظام للالتحاق بالجامعات للعام الدراسى 2018 - 2019 وهي:-

قسم اللغة العربية وآدابها:-

1- يقبل القسم الطالب الحاصلين على 70% أي 56 من درجة اللغة العربية في الثانوية العامة.

2- يقبل القسم الطلاب المكفوفين والمفصولين فقط.

3- يقبل القسم المؤهلات العليا بالمستوى الأول.

قسم اللغة العبرية وآدابها:-

1- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع 75%أي (5.127 درجة) في اللغات الثلاثة.

2- القسم لا يقبل المكفوفين والحالات الخاصة نظرًا لطبيعة الدراسة بالقسم.

3- لا يقبل القسم طالب المؤهلات العليا.

قسم اللغات الشرقية وآدابها:-

1- يشترط حصول الطالب على 85% أي 144 درجة من مجموع اللغات الثلاثة.

2- القسم لا يقبل طلاب المكفوفين والحالات الخاصة ولا المفصولين ولا المحولين من الخارج نظرًا لطبيعة الدراسة في القسم.

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها:-

1- يقبل القسم الطلاب المستجدين حسب الدرجات الأعلى في امتحان القبول الذي يعقده القسم.

2- يقبل القسم الحاصلين على 48 درجة من 50 درجة في امتحان مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة.

3- لا يقبل القسم طلاب المؤهلات العليا والمحولين ولا خريجي كلية التربية ولا المنتسبين.

4- يقبل القسم المكفوفين والحالات الخاصة بالشروط السابقة نفسها.

5- يقبل القسم شهادات الوافدين والشهادات المعادلة بالشروط نفسها.

قسم اللغة الفرنسية وآدابها:-

1- أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى في جميع الحالات وأن يحصل الطالب على 90% في اللغة الفرنسية أي 45 درجة من 50 أو 70% في المستوى الرفيع.

2- اجتياز امتحان تحريري باللغة الفرنسية (مستوى B1) للطالب الحاصل على أقل من 45 درجة.

3- بالنسبة للحاصلين على ليسانس التربية (قسم اللغة الفرنسية) يشترط النجاح بتقدير عام جيد ويقبل بالفرقة الأولى في حال عدم حصوله على شهادة بنظام الساعات المعتمدة.

4- بالنسبة للمؤهلات العليا يشترط النجاح بتقدير جيد للقبول بالفرقة الأولى في حال عدم حصوله على شهادة بنظام الساعات المعتمدة، وأن تكون اللغة الفرنسية لغة أولى.

5- يقبل القسم الطلبة الذين درسوا بمدارس اللغة الفرنسية حتى نهاية المرحلة الإعداداية على أن يكون قبولهم مرهونًا باجتياز امتحان قبول والنجاح فيه.

6- يقبل القسم المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة على أن تنطبق عليهم الشروط نفسها.

قسم الحضارة الأوربية القديمة:-

1- أن يكون مجموع اللغات 80 % أي 136 درجة في اللغات الثلاثة.

2- يقبل القسم المؤهلات العليا بالفرقة الأولى دون تقدير.

3- لا يقبل القسم الطلاب المكفوفين والحالات الخاصة ولا المفصولين ولا المحولين من الخارج.

قسم التاريخ:-

1- أن يكون الطالب حاصل على 41 درجة في مادة التاريخ (الشعبة الأدبية).

2- أن يكون الطالب حاصل على 32 درجة في اللغة الإنجليزية و40 درجة في اللغة العربية (الشعبة الأدبية).

3- يجوز قبول طلاب الشعبة العلمية على أن يكون حاصل على مجموع 35 درجة في اللغة الإنجليزية و45 درجة في اللغة العربية.

4- يقبل القسم الطلاب المكفوفين والحالات الخاصة بنفس الشروط وبنسبة 5% فقط.

5- يقبل القسم المؤهلات العليا من غير الحاصلين على ليسانس التربية بدون شروط.

6- لا يقبل القسم تحويل الطلاب المفصولين من أقسام أو كليات أخرى.

7- لا يقبل القسم الحاصلين على ليسانس التربية.

قسم الجغرافيا:-

1- أن يكون الطالب حاصلا على 58 درجة في مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية و55 درجة في مادة الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية "علوم" وبحد أدنى 45 درجة في اللغة الأجنبية الأولى لشعبة علمي رياضة وفي حالة التساوي ينظر للمجموع الكلي الأعلى.

2- لا يقبل القسم المعاقين أو المكفوفين نظرًا لطبيعة الدراسة بالقسم.

3- لا يقبل القسم الطلاب المحولين للفرق الأعلى (الثانية والثالثة).

4- لا يقبل القسم طلاب المؤهلات العليا بالفرقة الأولى.

5- لا يقبل القسم الطلاب الحاصلين على ليسانس التربية بالفرقة الثالثة.

6- لا يقبل القسم الطلاب المفصولين ولا حالات نقل القيد.

قسم الفلسفة:-

1- أن يكون الطالب حاصل على 40 درجة في مادة الفلسفة.

2- يقبل القسم طلاب الحاصلين على ليسانس التربية بالفرقة الثالثة مؤهلات عليا بتقدير جيد على أن يتم تحويلهم إلى نظام الساعات المعتمدة.

3- يقبل القسم الطلاب المؤهلات العليا بالفرقة الأولى بدون شروط.

4- يقبل القسم الطلاب المكفوفين والحالات الخاصة ماعدا الطلاب المفصولين من كليات أخرى.

قسم علم النفس:-

1- الأولوية للمجموع الأعلى في الثانوية العامة على أن يكون الطالب حاصل على 45 درجة في اللغة الإنجليزية ودرجة علم النفس لشعبة الأدبي (60 درجة).

2- يقبل القسم المؤهلات العليا الحاصلين على تقدير عام "جيد" بالفرقة الأولى.

3- لا يقبل القسم الطلاب المكفوفين ولا الحالات الخاصة نظرًا لطبيعة دراسة القسم.

4- لا يقبل القسم الطلاب المفصولين ولا المحولين من الخارج ولا المحولين من أقسام الكلية.

5- لا يقبل القسم طلاب الانتساب.

قسم علم الاجتماع:-

1- على الطالب أن يكون حاصل على 95 درجة من مجموع اللغتين العربية واللغة الإنجليزية.

2- يقبل القسم الطلاب المؤهلات العليا بالفرقة الأولى بنظام الساعات المعتمدة والالتزام بشروط النظام.

3- يقبل الطلاب المكفوفين ولا يقبل الحالات الخاصة وذلك بعد عقد مقابلة شخصية.

4- لا يقبل القسم الطلاب المفصولين ولا المحولين من الخارج.

5- لا يقبل القسم الطلاب الحاصلين على ليسانس التربية بالفرقة الثالثة مؤهلات عليا نظرًا لأن برنامج الليسانس بالقسم يتم تدريسه وفقًا لنظام الساعات المعتمدة.

قسم الآثار:-

* شعبة الآثار المصرية وشعبة الآثار الإسلامية وشعبة الآثار اليونانية:

1- يتم الاختيار الأعلى في المجموع الكلي.

2- عند التساوي في المجموع الكلي يتم المفاضلة بدرجة اللغة الأجنبية الأولى.

3- لا يقبل القسم المكفوفين والمؤهلات العليا والحالات الخاصة ولا المفصولين ولا المحولين من الخارج.

قسم الإرشاد السياحي:-

1- اجتياز المقابلة الشخصية.

2- درجة اللعة الإنجليزية 44 درجة في اللغة الأجنبية الأولى.

3- لا يقبل القسم الحالات الخاصة والمكفوفين نظرًا لطبيعة الدراسة العملية بالقسم.

4- لا يقبل القسم المؤهلات العليا في أي فرقة من الفرق الدراسية.

5- لا يقبل القسم الطلاب المفصولين والراسبين والمحولين من الكليات والأقسام الأخرى.

قسم الإرشاد السياحي الفرنسي:-

1- اجتياز المقابلة الشخصية.

2- درجة اللعة الإنجليزية 35 درجة في اللغة الأجنبية الأولى.

3- لا يقبل القسم الحالات الخاصة والمكفوفين نظرًا لطبيعة الدراسة العملية بالقسم.

4- لا يقبل القسم المؤهلات العليا في أي فرقة من الفرق الدراسية.

5- لا يقبل القسم الطلاب المفصولين والراسبين والمحولين من الكليات والأقسام الأخرى.

قسم الاتصال والإعلام:-

1- يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع الاعتباري (المجموع الكلي + مجموع اللغات الثلاثة).

2- يقبل القسم مجموع اعتباري (520) درجة فأكثر على أن يتم ترتيب الطلاب ترتيبًا تنازليًا.

3- لا يقبل القسم طلاب الانتساب.

4- لا يقبل القسم المكفوفين والحالات الخاصة نظرًا لطبيعة الدراسة بالقسم.

5- لا يقبل الطلاب المفصولين ولا المحولين من الخارج ولا يقبل التحويل من أقسم أخرى.

6- لا يقبل القسم طلاب المؤهلات العليا ولا يقبل طلاب نقل القيد والتحويلات من الكليات الأخرى.

قسم المكتبات:-

1- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي اللغة الإنجليزية وأن تكون درجة اللغة الأجنبية 60% أي 30 درجة.

2- لا يقبل القسم الطلاب المكفوفين والمعوقين بدنيًا وبصريًا نظرًا لطبيعة الدراسة.

3- يقبل القسم طلاب المؤهلات العليا بالفرقة الأولى بعد عمل مقابلة مع رئيس القسم.

4- لا يقبل القسم الطلاب المفصولين ولا المحولين من كليات أخرى ولا المحولون من كليات التربية نظرًا لاختلاف طبيعة الدراسة.

قسم الدراما:-

1- أن تكون الدرجة لمادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى 110 درجة.

2- اجتياز الاختبار التحريري الذي يجريه القسم قبل بداية العام الدراسي.

3 لا يقبل القسم الطلاب المكفوفين والمعوقين بدنيًا وبصريًا نظرًا لطبيعة الدراسة.

4- يقبل القسم طلاب المؤهلات العليا بالفرقة الأولى بالشروط نفسها الخاصة للطلاب المستجدين.

5- يقبل القسم الطلاب المفصولين من كليات الجامعة.