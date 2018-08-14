استجابت جمعية "الأورمان"، لاستغاثة المواطنة سعدية فتحي، عبر فضائية "dmc"، وقررت إعادة تأهيل منزلها بمحافظة الشرقية.

وقال محمود فؤاد، نائب رئيس الجمعية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إنه سيتم إعادة تأهيل منزل الحاجة "سعدية"، خلال شهر ونصف أو شهرين، ومد المنزل بكل ما يحتاجه من خدمات.

وأضاف: "البيت مش آدمي، ومش ينفع يتعاش فيه، والصعيد مليان بيوت حالته أصعب من كده".

فيما وجهت الحاجة سعدية الشكر لجمعية "الأورمان"، مناشدة إياهم والرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد فرصة عمل مناسبة لها، حتى تستطيع الإنفاق على أبنائها.