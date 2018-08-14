لقى عامل مصرعه، إثر انهيار منزل مهجور أثناء سرقته أسياخ حديدية بمنطقة أبو الريش بدمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، بورود إشارة من المستشفى التعليمي، بوصول "رضا. ك. ح" 23 سنة، عامل، ومقيم بأبوالريش، جثة هامدة، إثر إصابتة بكسر في الجمجمة ونزيف بالأذنين وجروح باليدين.

وبسؤال شقيقه "حسني" 24 سنة، عامل، قرر أنه حال قيام شقيقه بسرقة بعض أسياخ الحديد القديمة من أحد المباني المهجورة بذات المنطقة، انهار عليه أحد جدران المبنى، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاته جنائيا، وبسؤال شاهد الواقعة "أشرف. أ. ح" 21 سنة، ميكانيكى، قرر بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد التقرير وجود الإصابات المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وجاري إخطار النيابة العامة.