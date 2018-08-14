أصيب عامل بإصابات خطيرة بعد سقوطه ما بين الرصيف والقطار في محطة قطارات سندوب مركز المنصورة وتم نقله للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بسقوط شخص بين أحد القطارات والرصيف بمحطة سندوب.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أنه حال استقلال المدعو "شريف. م. ع"، 28 سنة عامل ومقيم في "أبو كبير" بمحافظة الشرقية القطار رقم 336 ركاب القادم من "المنصورة باتجاه الزقازيق" انزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار وحدثت إصابته باشتباه كسر بالفقرات القطنية ونقل إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتحرر عن االواقعة لمحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.